NEL Nosocomio

AMELIA Il sindaco Laura Pernazza interviene sulle polemiche di questi giorni in merito al Punto di Primo Soccorso del ’Santa Maria dei Laici’. "Viste le perplessità e le agitazioni di questi giorni – dichiara il sindaco - rendo noto di aver chiesto per iscritto delucidazioni in merito direttamente alla Regione.

La risposta pervenutami rassicura sul mantenimento h12 del servizio fino alla realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale. Pertanto non è prevista alcuna soppressione. Ringrazio la Regione, l’assessore alla sanità Coletto e il direttore regionale alla sanità D’Angelo per la tempestiva risposta e per l’impegno e l’attenzione dimostrate che fanno chiarezza sui detrattori che facendo disinformazione paventavano invece la chiusura di questo servizio".

Sempre il sindaco precisa poi che le polemiche sono scaturite dalla delibera sulla riorganizzazione della rete ospedaliera che vedeva disattivato il Pronto Soccorso. “Ribadisco – sottolinea Pernazza - che il Pronto Soccorso è chiuso da anni e che la sua chiusura fu decisa dal passato governo regionale guidato dalla presidente Marini. Non è quindi riconducibile all’attuale amministrazione regionale".