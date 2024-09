Nel nome di San Francesco. Siglato un patto di amicizia tra Assisi e Chiusi della Verna

Nel giorno in cui si celebra l’ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco - era il 17 settembre 1224 -, i Comuni di Assisi e Chiusi della Verna hanno siglato ieri un “Patto di Amicizia“ per rafforzare il profondo legame che unisce le due comunità. La cerimonia è avvenuta presso il Santuario della Verna, a margine della celebrazione religiosa in cui è stato ricordato l’evento prodigioso. L’intesa è stata sottoscritta dai sindaci di Assisi Stefania Proietti e di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini. Presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e il sindaco di Firenze, Sara Funaro.

"Nell’ottavo centenario delle Stimmate – si legge nel Patto – le due comunità intendono rafforzare e consolidare il legame che le unisce, favorendo azioni istituzionali, rivolte alle rispettive comunità, ispirate ai valori francescani, condividendo progetti, esperienze ed iniziative tesi a incentivare rapporti di unione, vicinanza, condivisione e fratellanza". "Crediamo profondamente – ha detto il sindaco Proietti – che, in questo passaggio della storia, l’amicizia fra comunità possa fare la differenza". Il sindaco di Chiusi della Verna ha evidenziato che "questo percorso di amicizia proseguirà anche con l’impegno concreto a promuovere una conferenza sulla pace, con in prima linea le città di Assisi, Firenze e Chiusi della Verna". Sara Funaro, sindaco di Firenze, ha parlato di "anniversario importante che unisce tre città e due regioni nel ricordo e nel segno di San Francesco e dei valori della pace e dell’ambiente, con l’auspicio che si possa proseguire con nuove iniziative che coinvolgano anche le nuove generazioni".

All’evento hanno partecipato anche il vice sindaco di Assisi Valter Stoppini e gli assessori comunali Fabrizio Leggio e Massimo Paggi.