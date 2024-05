Nei fine settimana passa il ’Frecciargento’: direzione costa adriatica

TERNI Il Frecciargento Roma-Ravenna per la costa adriatica nei fine settimana fermerà anche nelle stazioni di Terni, Spoleto e Foligno. Sono 16 le Frecce giornaliere tra Roma e Reggio Calabria e fino a 13 i collegamenti quotidiani, con Frecciarossa e Frecciargento, tra Roma e Puglia. La costa adriatica sarà raggiunta nel fine settimana da due nuovi Frecciargento Roma - Ravenna che fermeranno a Terni, Spoleto, Foligno, Falconara Marittima, Pesaro, Riccione, Rimini. Per chi, invece, preferisce la montagna saranno disponibili 10 Frecciarossa al giorno da Roma per Trento e Bolzano e con FrecciaLink - il servizio realizzato con autobus dedicati in connessione con le Frecce - le più belle località di montagna delle Alpi saranno ancora più vicine: Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Cortina d’Ampezzo, Cadore, Campiglio, Pinzolo, Courmayeur e Aosta.