Negli ingranaggi della motozappa. Ferito grave ricoverato in ospedale

E’ stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria di Terni un 69enne di nazionalità straniera rimasto incastrato negli ingranaggi della motozappa. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 di ieri nella frazione di Finocchiesto, nel teritorio comunale di Stroncone. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, l’uomo mentre stava lavorando la terra è rimasto incastrato negli ingranaggi di una motozappa con una dinamica che resta al vaglio anche dei carabinieri di Stroncone, intervenuti anche loro nella zona dell’incidente. Non è stato facile nemmeno per i vigili del fuoco, liberare il 69enne dalle lamiere che lo avevano bloccato. Si è reso necessario lo smontaggio dell’attrezzo agricolo da lavoto, con il taglio di lamiere metalliche ed elementi vari della motozappa. L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito gravissime e che è stato assistito dagli operatori sanitari già mentre i vigili lo liberavano dagli ingranaggi, è stato trasportato in massima urgenza all’ospedale Santa Maria con il servizio di elisoccorso. L’uomo è entrato nel nosocomio ternano con codice rosso. Le sue condizioni, come detto molto gravi, restano sotto stretto controllo medico. Intanto una turista è stata soccorsa da vigili del fuoco e operatori sanitari lungo il Belvedere della Cascata delle Marmore. La donna, intorno alle 13, ha accusato un malore nei pressi della Grotta degli Innamorati. Soccorsa e “stabilizzata“, è stata condotta all’ ambulanza ai piedi del sentiero e da lì è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.