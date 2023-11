“Nati per leggere“. Bambini e genitori s’innamorano dei libri

Grazie all’impegno della direzione strategica della Asl, del distretto sanitario, dei professionisti del Consultorio, in particolare delle ostetriche Elisabetta Iacobucci, Francesca Bruti, Anna Maria Cicioni, Catia Maestripieri e della psicologa Mirella Cleri, la Asl partecipa alla settimana nazionale “Nati per leggere“ che si svolge fino a domenica. La manifestazione culturale e pedagogica è rivolta ai bambini, ai genitori e alle mamme in gravidanza che frequentano i corsi di accompagnamento alla nascita, prevede attività di lettura con i professionisti dei consultori, considerata dai pediatri un’esperienza importante sia per lo sviluppo cognitivo dei piccoli che per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Il titolo dell’edizione 2023 è “Andiamo diritti alle storie“. "La settimana – spiega la dottoressa Mirella Cleri – si svolge in questo periodo per celebrare la giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in programma il 20 novembre di ogni anno".