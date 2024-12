Natale sul Melo: Perugia celebra la rigenerazione urbana con eventi e cultura

Piazza del Melo si è trasformata nel cuore del Natale perugino con "Natale sul Melo". Quattro giorni di festa e di eventi. Una nuova iniziativa che celebra il completamento di un progetto di rigenerazione urbana e culturale avviato nel 2022 grazie al programma S.W.I.T.C.H. O.N, promosso da Roghers Staff APS, in collaborazione con il Comune di Perugia e l’associazione umbra della Canzone e della Musica d’Autore (AUCMA), e sostenuto dalla Fondazione Perugia, che ha dato nuova vita a spazi storici del centro della città, trasformandoli in un hub multifunzionale per la cultura, la socialità e l’innovazione.

Uno degli elementi distintivi del progetto è sicuramente il forte impegno verso la formazione dei giovani: nel 2024 oltre 50 partecipanti hanno preso parte a corsi gratuiti. Fino a domenica, piazza del Melo offrirà un ricco programma di attività per tutte le età: concerti live, con artisti locali e nazionali; street food natalizio, vin brulé e bevande calde, per immergersi nell’atmosfera festiva e anche un angolo vintage, per scoprire oggetti dal fascino retrò. Senza dimenticare laboratori per bambini, organizzati in collaborazione con il POST – Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia e Cooperativa Densa.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e partner locali, il progetto S.W.I.T.C.H. O.N. non ha solo trasformato un luogo fisico, ma ha creato un modello di sviluppo culturale e sociale che guarda al futuro.

La presentazione dell’iniziativa si è svolta nella sede dell’associazione “Casa Roghers”, tenuta dal presidente Andrea Mancini, proprio in piazza del Melo, alla presenza del vice sindaco Pierini, degli assessori Stafisso e Croce, del consigliere comunale Falistocco, del consigliere regionale Romizi, e poi Daniele Castellini rappresentante della Fondazione Perugia e la dirigente al turismo e progetti europei, Stefania Papa.

"L’idea portante del programma è quella aprire un’area co-working ed una sala polifunzionale per vari tipi di attività legati alla cultura ed alla creatività, con la musica e tutto ciò che le sta attorno quale colonna portante: il tutto supportato dall’esperienza maturata negli ultimi anni dall’Associazione Roghers e dalla sua provata capacità di valorizzare luoghi, sprigionare energie creative e dare spazio al protagonismo giovanile", ha dichiarato Croce.