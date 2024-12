Natale sul Melo La piazza rinasce. E si veste a festa per quattro giorni

Ridare vita a spazi del centro storico di Perugia. Con progetti che coinvolgono tutti: questo è Natale sul Melo. Tutto è pronto per l’iniziativa in programma dal 19 al 22 dicembre, ricca di appuntamenti e attività per tutte le età. Piazza del Melo si trasforma nel cuore del Natale perugino, con quattro giorni che celebrano il completamento di un progetto di rigenerazione urbana e culturale avviato nel 2022 grazie al programma S.W.I.T.C.H. O.N, promosso da Roghers Staff APS, in collaborazione con il Comune di Perugia e l’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (AUCMA), e sostenuto dalla Fondazione Perugia. Un progetto che ha dato nuova vita a spazi storici del centro di Perugia, trasformandoli in un hub multifunzionale per la cultura, la socialità e l’innovazione.

Durante i quattro giorni di festa, Piazza del Melo offrirà un ricco programma di venti che coinvolgeranno tutti: concerti live, con artisti locali e nazionali; street food natalizio, vin brulé e bevande calde, per immergersi nell’atmosfera festiva ma anche un angolo vintage, per scoprire oggetti dal fascino retrò. Inoltre ci soranno attività anche per i più giovani: laboratori per bambini, organizzati in collaborazione con il POST – Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia e Cooperativa DENSA.

L’evento Natale sul Melo rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione e innovazione, unendo l’atmosfera delle festività con il racconto di un percorso di rigenerazione che punta a riportare Piazza del Melo al centro della vita cittadina.