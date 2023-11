Natale, arriva la stella cometa lunga 23 metri. "Luci sulla città: si vede anche in periferia"

Perugia, 11 novembre 2023 – C’è già aria di Natale sull’acropoli. In questi giorni, infatti, il Consorzio Perugia In Centro ha dato il via ad una sorta di prove generali per gli allestimenti delle feste. Ai giardini Carducci, davanti al Brufani, ad esempio, è comparsa una gigantesca stella cometa. Dal Consorzio, Paolo Mariotti e Alessandro Granieri spiegano che l’addobbo è lungo più di 22 metri. "Si potrà vedere - dicono - anche in periferia. Le luci si scorgeranno fin da Madonna Alta e da San Sisto. Lo scopo è di far brillare tutta la città". Addobbi scintillanti saranno montanti infatti anche in viale Pellini, mentre in piazza Italia grandi e bambini potranno pattinare sulla maxi pista del ghiaccio.

Chi paga? "Ci siamo autofinanziati - rispondono Mariotti e Granieri - poi c’è l’aiuto del Comune e di diverse associazioni cittadine". Rimarranno a disposizione anche le casette usate per la Fiera dei Morti, da utilizzare per un mercatino natalizio.