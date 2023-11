“Natale Perfetto“ Luci su tutta la città . Maxi-comete, concerti e presepi meccanici

Luci, tante luci, a partire da viale Pellini, compresa la maxi stella cometa di 23 metri collocata ai Giardini Carducci. Ed ancora: il villaggio di Babbo Natale, l’albero gigante di 18 metri in piazza IV novembre. Poi i mercatini, i concerti dai terrazzi, i laboratori con il post. E’ ricchissimo il calendario di eventi natalizi, frutto della stretta collaborazione tra Comune, Regione, Consorzio Perugia in Centro,

Galleria Nazionale dell’Umbria, Fondazione Perugia, Post, borghi ed associazioni del centro storico.

Tra le novità la pista sul ghiaccio allestita ai Giardini Carducci a coprire in un percorso sinuoso e originale la superficie che va dalle due fontane al monumento di Vittorio Emanuele. Ad illustrare il programma, gli assessori Gabriele Giottoli e Clara Pastorelli, con Paolo Mariotti, Lucia Boccolini e Alessandro Granieri che hanno confermato la volontà di dar vita ad eventi che coinvolgano tutto il centro e non solo corso Vannucci, proponendo attività per tutte le età e i gusti. "“Natale Perfetto“, questo il nome del progetto nasce nel segno della qualità. Nell’acropoli - dicono dal Consorzio - ci saranno le tradizionali luminarie con motivi color colore oro e argento a flash bianco. Quest’anno l’illuminazione, partità il 24 novembre e interesserà anche gli alberi di viale Indipendenza. Ma il primo assaggio del pacchetto Natale è previsto dal 7 al 10 dicembre, quando si terrà la seconda edizione di “Dolcissima Perugia“ con prodotti dolciari e da forno tipici delle feste. Riflettori accesi anche sui presepi proprio nell’anno dagli 800 anni dalla fondazione di San Francesco. E in corso Bersaglieri la novità: i presepi, per loro natura statici, si animeranno grazie all’intelligenza artificiale.