Natale in Altotevere per Monica. La Bellucci non scorda la tradizione

Sorpresa: alla Locanda Castello di Sorci, ristorante di Anghiari, provincia di Arezzo, arriva Monica Bellucci. L’attrice umbra originaria di Città di Castello ha festeggiato il Natale insieme alla mamma, alle figlie e agli amici di sempre. E Tim Burton dov’è? Non è dato sapere. Con o senza compagno la divina è raggiante e non si è risparmiata: foto e selfie con gli ammiratori e le cuoche.

"Arriva Monica ed è una ventata di allegria - ricorda Veronica Barelli, patron della locanda - . Lei sempre bellissima, slanciata, affettuosa e solare. È sicuramente internazionale, ma vi assicuro che non ha perso niente dell’affabilità e della semplicità della donna umbra. Una grande stella dall’animo gentile”. La super star, davanti al camino acceso della locanda, ha gustato alcuni piatti della trazione locale, tra cui tagliatelle al sugo e i cappelletti in brodo.

Nonostante la fama internazionale, la divina non dimentica le sue origini e appena può, tra un ciack e un red carpet, trova il tempo per tornare nella sua Umbria. Lo ha fatto anche in occasione dei suoi 60 anni compiuti a settembre. Con l’occasione il sindaco Luca Secondi a nome della giunta e comunità tifernate rivolse a Monica i più sentiti ed affettuosi auguri di buon compleanno.

Ambasciatrice di Città di Castello nel mondo nel 2001, “incoronata” nella sala del consiglio comunale, Monica Bellucci ha lasciato il segno nella sua città, nella sua vallata l’altotevere umbro dove torna spesso accanto alla famiglia e agli amici per brevi ma intensi “toccata e fuga”. Le sue visite, seppur discrete, non passano certo inosservate. "Monica - dice in coro chi la conosce – è signorile e gentile nei confronti di tutti coloro che hanno modo di incontrarla in giro per il centro storico e in alcuni esercizi commerciali e ristoranti che sulla pareti hanno incorniciate come “cimeli” intoccabili le sue foto sempre sorridente". Fu festa in città anche per il Globo alla carriera conquistato a luglio dalla diva.