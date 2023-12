Natale con polemica a Spoleto: "Intere zone senza luminarie"

Addobbi natalizi: è polemica sull’allestimento dell’amministrazione comunale. Dimenticati svincolo sud e centro civico di San Nicolò, insorgono anche i commercianti di viale Marconi. A innescare la scintilla sulle dimenticanze del progetto di addobbo cittadino per le festività di Natale e Capodanno è stato il consigliere di maggioranza Enzo Alleori di “Civici per Spoleto“ che, come ha sottolineato nell’ultima seduta del Consiglio, muove una critica verso l’operato dell’assessore al turismo Giovanni Paroli, esponente del suo stesso gruppo politico. Alleori ha segnalato che nella zona dello svincolo sud, nei pressi della chiesa di San Pietro non c’è alcun addobbo, nessuna luce e quindi trattandosi di un punto strategico per l’accoglienza dei turisti sarebbe opportuno provvedere installando le luminarie. La stessa cosa vale per il centro civico ed il quartiere di San Nicolò dove sono sempre state installate le classiche luminarie, ma quest’anno si ritrova al buio o con la sola illuminazione pubblica. Critiche arrivano anche da una delle vie del commercio più importanti della città ovvero viale Marconi, dove gli addobbi sono scarsi o addirittura inesistenti. A rincarare la dose ci pensa la consigliera di Alleanza Civica Alessandra Dottarelli che ha evidenziato ritardi ed una serie di problematiche sempre relative agli addobbi natalizi. A dire il vero, la polemica sugli addobbi delle festività era già iniziata più di un mese fa quando Confcommercio aveva denunciato attraverso il presidente Tommaso Barbanera di non essere stata coinvolta nell’organizzazione degli addobbi.

Una polemica che era stata chiarita dallo stesso assessore al Turismo Paroli proprio durante la conferenza stampa degli eventi di fine anno. L’addobbo natalizio prevede quattro grandi installazioni luminose in 3D nei luoghi simbolo della città ma anche oltre 150 fili di luminarie nelle principali vie dello shopping della città e ha richiesto un investimento di circa 50mila euro di cui 11mila finanziati dalla regione e 9mila dagli sponsor privati. In quell’occasione l’assessore Paroli aveva manifestato al presidente dell’associazione commercianti la disponibilità ad implementare il budget, ma ciò non è avvenuto. A Natale manca appena una settimana e il progetto “Spoleto illumina il Natale“ difficilmente verrà integrato. Per le luminarie quindi allo svincolo sud o al centro Civico di San Nicolò bisognerà attendere forse le prossime festività.