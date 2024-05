Nasconde libri contabili e camion. Imprenditore interdetto dal giudice

Sequestro di due autocarri e interdizione agli uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Questa la decisione del Gip a fronte delle delle indagini dei Finanzieri del Comando di Perugia, su direzione della Procura di Spoleto, nei confronti di un imprenditore del folignate con precedenti per plurime violazioni aggravate in materia di reati fallimentari. Gli accertamenti, eseguite dai militari della città della Quintana, hanno permesso di acclarare condotte penalmente rilevanti di bancarotta fraudolenta aggravata in una procedura aperta. Infatti, oltre alla mancata consegna dei libri contabili obbligatori è stata accertata la sottrazione di beni mobili quali autocarri, rimanenze di magazzino e liquidità per un valore complessivo di circa 110 mila euro. È stata, inoltre, rilevata un’ingente esposizione debitoria della società nei confronti dei creditori pari ad oltre 250mila euro, nonché l’iniziale irreperibilità dell’amministratore e la sua mancata collaborazione con il curatore.

Al fine di rintracciare i documenti contabili, i beni sottratti e gli autocarri distratti, nella immediatezza dell’apertura della liquidazione giudiziale, sono state effettuate le perquisizioni locali dei luoghi nella diponibilità dell’amministratore pro-tempore, con il conseguente sequestro di documentazione utile alle indagini nascosta all’interno di un’autovettura, oltre che di apparati informatici il cui contenuto è ancora al vaglio degli inquirenti. L’autorità giudiziaria ha emesso il decreto per il sequestro preventivo degli autocarri e, successivamente, richiesto l’adozione di misure cautelari idonee a prevenire la reiterazione dei fatti. Il Gip ha accolto la richiesta del sequestro e delle misure cautelari interdittive per l’indagato.