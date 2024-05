Nasce “PegaSoS“, una app che accompagna i pazienti nelle cure

“PegaSoS. L’App che accompagna le cure” è un progetto di umanizzazione delle cure e promozione del benessere, ideato da un team della Struttura complessa di Psicologia dell’ospedale “Santa Maria“. Il progetto è stato realizzato nell’ambito dei Pcto, i percorsi formativi svolti sulla base delle linee guida operative del Miur, in convenzione tra gli istituti scolastici e le strutture ospitanti, in questo caso l’azienda ospedaliera di Terni. Gli studenti sperimentano sul campo l’applicazione di quanto appreso nella formazione scolastica. Nell’ambito di questi percorsi è stato ideato il progetto PegaSos, concretizzato dalla collaborazione tra l’azienda ospedaliera Santa Maria e l’Istituto tecnico tecnologico di Terni, con la collaborazione tra i reparti di psicologia, oncologia, diabetologia e nutrizione, formazione, qualità e comunicazione, e il finanziamento dell’Associazione umbra per la lotta contro il cancro. Lo strumento ha tre sezioni dedicate agli specifici bisogni e alle difficoltà dei pazienti, dei loro familiari e degli stessi operatori sanitari, che contengono informazioni, riferimenti e indicazioni mediche, psicologiche e nutrizionali, scientificamente validate dai sanitari dell’ospedale e dedicate alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio psicofisico connesso alla malattia e al percorso di cura stesso. La creazione dell’app ha visto la collaborazione dell’ospedale, della scuola e del Terzo settore, che hanno lavorato fianco a fianco in maniera sinergica. Tutti i professionisti coinvolti hanno fornito le strategie e gli strumenti psicologici, le indicazioni di tipo medico e nutrizionale. Al progetto hanno preso parte gli studenti del quinto anno dell’ITT Stefano Negoita, Kevin Kulejmani, Alessio Giovannucci. È stato inserito il collegamento con la Biblioteca comunale per noleggiare libri e per effettuare tour virtuali.