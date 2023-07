Nasce la Fondazione dell’Ordine degli architetti

TERNI Nasce la Fondazione architetti Interamna (Fai), "strumento di potenziamento per l’Ordine, di funzionalità per gli iscritti e consulenza per le Amministrazioni". L’Ordine provinciale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Terni, si legge in una nota, "si è munito di uno strumento estremamente importante, per la sua forma legale, amministrativa e propositiva: la Fondazione architetti Interamna. "Abbiamo impiegato due anni per realizzare questo obiettivo – spiega il presidente dell’Ordine, Stefano Cecere – È stato necessario un iter lungo ed articolato per un traguardo che sembrava non sarebbe mai giunto, ma questo Consiglio ha deciso di intraprendere e perseguire il cammino con determinazione sin dall’inizio del suo mandato. La Fondazione ci dà, infatti, la possibilità di interloquire con altri enti e Fondazioni in Italia e di accedere a fondi europei. Uno strumento di potenziamento per l’intero Ordine e di funzionalità per tutti gli iscritti".