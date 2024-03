Narni, un paese a due facce. Centro e Scalo: storia e movida

L’antica Nequinum del 299 a.C ovvero Narni è nata circa tremila anni fa in epoca preromana. Posizionata su una collina a 240 metri sul livello del mare, fu parte dell’impero romano e infatti vi si possono trovare rovine sia di epoca romana che medievale. La città è diventata famosa grazie, anche alle Cronache di Narnia, pubblicate in sette volumi tra il 1950 e il 1956, serie di romanzi high fantasy scritta da C.S Lewis, principalmente ambientata nell’immaginaria Terra di Narnia. La nostra scuola si trova nel comune di Narni, in una frazione chiamata Narni Scalo, popolata da 5.086 abitanti. La nascita dello scalo si sviluppa intorno alla stazione FS Narni-Amelia e ad alcuni centri industriali, dopo la seconda guerra mondiale. Narni centro e Narni scalo sono collegate dal ponte d’Augusto, che sorge sopra le magnifiche gole del fiume Nera. Nonostante la breve distanza chilometrica i narnesi e i narni scalesi spesso si sentono appartenenti a due realtà sociali opposte tra loro. Perchè questa cosa? Cerchiamo di scoprirlo insieme! A Narni centro si concentrano le maggiori attività culturali grazie al cinema, al teatro, ai musei, agli scavi archeologici, alla biblioteca e all’Università.

Famoso anche all’estero è l’evento storico della Corsa all’Anello che quest’anno giunge alla sua 56esima edizione. Durante questa rievocazione, dedicata al santo patrono Giovenale, primo vescovo, la città si veste di tradizione e cultura. Gli spettacoli dei gruppi artistici culturali e musicali, le mostre, il mercato medievale, le ricostruzioni degli ambienti nelle vie e nelle piazze e gli eventi gastronomici, caratterizzano le prime due settimane di maggio.

Tale manifestazione insieme alla bellezza del borgo medievale attrae molti turisti. Narni Scalo, invece, offre negozi di ogni genere oltre ai bar, ristoranti, supermercati e numerosi e necessari servizi ai cittadini. Ciò che noi lamentiamo è l’assenza delle strutture culturali che sono presenti a Narni Centro; inoltre ci piacerebbe avere anche una piscina sia estiva che invernale e una sala giochi per noi ragazzi. Da qualche anno in seguito alla riqualificazione del suggestivo percorso lungo il fiume Nera, nelle belle giornate i cittadini possono godere della bellezza del paesaggio attraverso passeggiate sia a piedi che in bicicletta. Scrivendo questo articolo ci siamo resi conto che a noi piacerebbe essere un’unica realtà senza alcuna distinzione tra Narni centro e Narni Scalo. Vi aspettiamo nel nostro magnifico paese!