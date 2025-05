Narni in festa per il patrono San Giovenale. Fraporta vince la “Corsa all’Anello storica“

NARNI Leonardo Piciucchi del Terziere Fraporta vince l’edizione 2025 della “Corsa all’Anello storica“, che si è svolta ieri sulla pista allestita lungo piazza dei Priori. A sfidarsi sono stati Federico Minestrini, Luca Chitarrini, Luca Morosini per il Terziere Mezule; Luca Paterni, Jacopo Rossi, Leonardo Piciucchi, Raffaele Proietti, Riccardo Quintili per Fraporta; Tommaso Suadoni, Jacopo Matticari, Francesco Matticari, Stefano Venturelli, Marco Bisonni per Santa Maria. Il cavaliere vincitore è stato premiato (foto grande) dal sindaco Lorenzo Lucarelli e dalla presidente dell’associazione Corsa all’Anello, Patrizia Nannini. Ieri è stato anche il giorno delle celebrazioni del patrono, San Giovenale. Nella Concattedrale si è tenuta la cerimonia presieduta dal vescovo Francesco Soddu, alla presenza, tra gli altri, della presidente della Regione, Stefania Proietti. Monsignor Soddu nel solenne pontificale ha sottolineato come San Giovenale sia un testimone attuale della fede "con la sua esperienza di vita, tutta donata al Signore, è per noi espressione viva ed eloquente di quanto in Dio si trovi la realizzazione piena della vita". "Davanti al vuoto o alla banalità delle innumerevoli offerte che ci vengono poste innanzi – ha detto ancora il vescovo – , sulle quali ci si butta a capofitto cercando di acchiapparne il più possibile, abbiamo la capacità di scegliere il bene e rifiutare il male; quello che nutre la nostra vita da ciò che la intossica"