Narnese, pari con doppia rimonta. Pontevalleceppi ripreso su rigore

2

NARNESE

2

(3-5-2): Biscarini; Cerboni, Ravanelli, Ricci; (41’ st Bettiol), Buonavolontà (33’ st Covarelli), Dolcini (43’ st Sirci), Giuliacci, Procacci, Silvestri; Urbanelli (14’ st Retini), Dragoni (14’ st Paladino). A disp.: Brachelente, Bazzarri, Jemi, Dyrma. All.: Polverini.

NARNESE (4-2-3-1): Falocco; Mora (17’ st Principi), Aldair, Pinsaglia, Grifoni (39’ st Marchetti); Petrini, Mariani; Defendi (46’ st De Santis), Perotti (7’ st Perugini), Zhar (41’ st Onesti); Quondam. A disp.: Rossi, Leonardi, Blasi, Proietti. All.: Sabatini.

Arbitro: Ottaviani di Foligno (Caravella e Milasi di Perugia).

Marcatori: 4’ pt Silvestri (P), 24’ st Grifoni (N), 27’ st Retini rig. (P), 31’ st Zhar rig. (N).

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Falocco (N), Ricci (P). Recupero: pt 2’, st 5’.

Un punto che avvicina l’obiettivo salvezza di Pontevalleceppi e Narnese al termine di una gara spettacolare. Finisce 2-2 al Borgioni ed è un pari che mantiene il Pontevalleceppi a più 7 sulla zona playout e la Narnese a più a 3 a 3 giornate dalla fine. Al primo affondo il Pontevalleceppi al 4’ passa con Silvestri che indovina il diagonale giusto per battere Falocco. Nella ripresa la Narnese rientra a mille e dopo 45 secondi Mariani dà ai tifosi rossoblù l’illusione del gol. Sabatini getta nella mischia Principi e il suo è un ingresso che cambia la partita. L’incornata del classe 2002 parata da Biscarini al 66’ è l’antipasto dell’1-1 che arriva al 69’ quando Zhar colpisce la traversa su punizione, palla sui piedi di Principi che si inventa una rovesciata da applausi: traversa e sulla ribattuta Grifoni non perdona. Neanche il tempo di esultare che il Pontevalleceppi si riporta subito avanti quando Falocco in uscita mette giù il neo entrato Retini in area. Rigore e giallo per il portiere narnese e dagli undici metri Retini non sbaglia. 2-1 al 72’ ma la Narnese non molla e al 74’ ritrova la parità dal dischetto. Il solito Principi finisce giù a contatto con Retini. Ricci chiede un fallo di partenza e viene ammonito. Ottaviani assegna il penalty che Zhar non sbaglia mettendo la firma sul 2-2 finale.