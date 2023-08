’Muzi Betti’, ok all’accreditamento

CITTA’ DI CASTELLO – L’Azienda servizi alla persona Muzi Betti ha ottenuto l’accreditamento istituzionale in sanità rilasciato dalla Regione Umbria, da tempo richiesto poiché consente di accedere ai contributi propri di questo genere di strutture, alle prese con quadri finanziari molto complessi, soprattutto dopo la pandemia. Il presidente Annalisa Lelli e il Consiglio di amministrazione in carica, hanno voluto ringraziare, a fronte di questo risultato, tutto il personale della struttura sottolineando "che l’obiettivo raggiunto è frutto di un lavoro di squadra e premia l’impegno della struttura al mantenimento degli standard più elevati in materia assistenziale". Alla piccola cerimonia hanno partecipato il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai servizi sociali Benedetta Calagreti che a loro volta si sono congratulati per la "qualità del servizio sempre reso evidenziando la sua importanza nelle rete dei servizi sociali del territorio non solo locale". L’evento si è svolto alla presenza dei ragazzi e del personale del centro di formazione Bufalini che da tempo collabora con la residenza per anziani sotto più fronti. L’accreditamento ottenuto potrà consentire l’adeguamento delle rette a carico del servizio sanitario nazionale, e il supporto agli investimenti che la struttura sostiene.