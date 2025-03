Musica, teatro e beneficenza degli Avvaloranti. Dalla voce di Argentero ai Manitoba per il Centro Dai

Testimonianze ed emozioni raccontate dalla voce di Luca Argentero, la musica dei Manitoba e del coro gospel, il teatro e il talk interattivo. E’ il grande evento di spettacolo, arte e beneficenza in scena questa sera alle 21 al al Teatro degli Avvaloranti per festeggiare i 15 anni di attività del Centro Dai di Città della Pieve, prima struttura in Italia interamente dedicata al trattamento multidisciplinare integrato del Disturbo da Alimentazione Incontrollata e dell’Obesità, che accoglie pazienti da tutta Italia, con percorsi specifici estivi anche per adolescenti. Dal giugno 2020 è riconosciuto come “Centro di eccellenza nazionale” per la cura dell’obesità dalla Società Italiana dell’Obesittà.

L’evento di stasera è organizzato dalla Usl Umbria 1 in collaborazione con l’Associazione delle famiglie Mifidodte. Si comincia con il saluto delle istituzioni poi si entra nel vivo dell’evento con la proiezione di una video presentazione che racconta la storia del Centro attraverso le tappe più importanti, le persone e le attività che ne fanno una realtà unica nel suo genere in Italia. Seguirà un talk con intervista a Laura Dalla Ragione, psichiatra fondatrice della Rete dei disturbi del comportamento alimentare Usl Umbria 1, Simone Pampanelli e Paola Antonelli, neuropsichiatra infantile. A seguire il coro Gospel, lo spettacolo teatrale “Cambio di Programma”, diretto e interpretato da Federica Pieravanti e Nicola Frascati, e i Manitoba, il duo italiano formato da Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti, protagonista di XFactor 2020. La voce di Luca Argentero regalerà grande emozione leggendo le lettere di alcuni pazienti, il finale di serata sarà affidato agli studenti del Liceo musicale e coreutico dell’Istituto “Italo Calvino” di Città della Pieve.

L’ingresso è gratuito, gradita la prenotazione allo 075.5415965.