Week-end stellare per “Musica per i borghi“, il festival itinerante che da stasera a domani approda a Marsciano. In piazza Karl Marx spazio alle serate all’insegna di street food, musica live e dj set mentre domenica alle 21 allo stadio Ceccarini l’attesa è tutta per il concerto de “Il Volo“, il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che arriva in Umbria con una tappa del “Tutti per uno capolavoro – tour“ con il quale festeggiano i 15 anni di carriera portando sul palco anche i nuovi brani del loro primo disco di canzoni inedite, I biglietti del concerto (l’unico a pagamento del festival) sono in prevendita sul circuito TicketOne.