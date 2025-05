Musica & natura con i concerti di UmbriaEnsemble . Dal Cantico con Rondoni ai ragazzi nel Bosco Didattico

Un’intensa settimana ricca di appuntamenti musicali per UmbriaEnsemble che porta in scena lo sfaccettato universo naturale con tre diverse iniziative. Si comincia stasera alle 21 in quel piccolo gioiello che è il Teatro Comunale di Avigliano Umbro, con un originale omaggio al Cantico delle Creature di San Francesco, tra parole e musica. Con UmbriaEnsemble formata da Fabio Afrune al pianoforte, Giuliano Bisceglia e Cecilia Rossi al violino, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello, ci sarà la poesia e la voce di Davide Rondoni (nella foto), poeta, scrittore, presidente del Comitato Nazionale per gli 800 anni della morte di San Francesco d’Assisi, che declamerà suoi versi ispirati proprio al Cantico delle Creature. Quato alla musica, si ascolteranno pagine “naturalistiche” di Debussy e Schumann, e pagine più nuove, dedicate all’UmbriaEnsemble, di Monsignor Marco Frisina e di Fra’ Alessandro Brustenghi.

Spazio poi alla XIII edizione di “La Natura dell’Arte“ che oggi e domani va in scena (con orario 9-13) nel Bosco Didattico di Ponte Felcino: è un progetto di educazione ambientale e musicale dove UmbriaEnsemble guida gli studenti delle scuole della regione in un viaggio – dall’albero allo strumento musicale con spiegazioni di un esperto botanico, un vudoe, il lavoro prezioso di un liutaio e un concerto di musica classica, eseguito con strumenti di liuteria, rigorosamente acustici. La settimana si completa domenica alle 19 con un concerto en plein air dal repertorio ispirato alla natura: nella piazzetta di Colle del Marchese, frazione di Castel Ritaldi, il Quartetto d’Archi di UmbriaEnsemble presenta il suo “Bouquet Classico“, con i fiori più belli (e popolari) della Musica Classica. L’ingresso è libero.