Musica e solidarietà nel Concerto di Natale al Concordia di Marsciano

MARSCIANO – Concerto di Natale all’insegna della beneficenza. Questa sera alle 21 al Teatro Concordia si esibisce l’orchestra del Perugia Big Band Lab, il laboratorio musicale intergenerazionale costituito dalla Band per il suo 50° anniversario. I venti giovani musicisti, diretti dal maestro Riccardo Catria, tromba solista e arrangiatore, portano sul palco uno spettacolo nel segno jazz, filo conduttore di un’iniziativa che mescola tradizione e innovazione, tra melodie senza tempo e arrangiamenti inediti. Biglietto d’ingresso a 15 euro, il ricavato sarà interamente devoluto all’Aucc, l’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, informazioni e prenotazioni al 328.4109007. "Con questo evento – dice l’assessore alla cultura Michele Capoccia – Marsciano dimostra di credere nella cultura come veicolo di crescita e di apertura ai bisogni delle persone"