Musica e condivisione con “Assisi Pax Mundi 2024“

E’ tutto pronto per l’undicesima edizione di “Assisi Pax Mundi“, rassegna corale in scena da questa sera fino a domenica organizzata dalle Famiglie Francescane di Assisi con la collaborazione della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Il cartellone propone una serie di concerti a ingresso libero in varie chiese di Assisi (Basilica Inferiore e Superiore di San Francesco, Cattedrale di San Rufino e San Pietro) e di Santa Maria degli Angeli.

Sabato alle 20.30 nella Basilica Superiore di San Francesco si terrà il concerto di chiusura con la partecipazione di tutti i gruppi corali, il culmine della rassegna sarà la celebrazione eucaristica di domenica 20 con, al termine, l’esecuzione del Cantico delle Creature di padre Domenico Stella, tanto più significativa quest’anno in vista del prossimo centenario francescano, dedicato appunto al testo poetico scritto dal Santo.

La rassegna, completamente gratuita e senza necessità di prenotazione, permette alle corali partecipanti di vivere momenti di autentica condivisione con altri amici, accomunati dall’amore e dalla passione per il canto. Sabato 26 ottobre c’è anche un evento speciale, sempre alla Basilica Superiore di San Francesco, con Macedonia University School of Music Science & Art Chamber Choir of Thessaloniki, dalla Grecia. “Assisi Pax Mundi“ celebra attraverso la musica sia il tema dell’ottavo centenario ‘le Stimmate’ ma anche il mistero della morte e resurrezione di Gesù proponendo a tutti, in particolare al mondo corale, la contemplazione in musica del: ‘Sono stato crocifisso con Cristo’.