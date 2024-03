Musica dal mondo Nozze d’argento tra le note

Nozze d’argento per “Musica dal mondo“, il festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili che l’assessorato alla cultura del Comune e l’Agimus rilanciano per l’edizione numero 25, chiamando a raccolta la migliore gioventù musicale di tutto il mondo. "Un’edizione speciale per un anniversario straordinario" ha detto l’assessore Leonardo Varasano che ha presentato il programma con il maestro Salvatore Silivestro, direttore Agimus (insieme nella foto). "Il festival non si è fermato neppure durante la pandemia e in questi 25 anni ha ribadito il respiro internazionale di Perugia". E’ questo, per l’assessore, uno dei tratti distintivi "insieme alla musica e all’incontro con le bellezze del territorio".

Il cartellone si articola in 25 spettacoli con complessi corali, sinfonici, folkloristici provenienti da Albania, Italia, Inghilterra, Germania, Olanda, Grecia, Norvegia, Stati Uniti, Svizzera, Sud Africa: 17 concerti saranno a Perugia nei luoghi più suggestivi come la Cattedrale e il Chiostro di San Lorenzo, la Sala dei Notari, San Pietro, Sant’Antonio l’Auditorium San Francesco al Prato, il Giardino della biblioteca di San Matteo degli Armeni, il Frontone. Otto verranno proposti in replica ad Assisi, Deruta, Todi e Tuoro. "Il Festival è nato nel 2020 – ha raccontato il maestro Silivestro – grazie anche all’esperienza dei complessi studenteschi delle città gemelle. Siamo in contatto con le grandi agenzie turistiche internazionali e i nostri concerti con centinaia di artisti, sono un aiuto per le strutture ricettive". Musica dal mondo si apre questo lunedì alle 18 alla Sala dei Notari con il concerto della Western Reserve Academy, coro e orchestra da camera studenteschi dell’Ohio insieme al coro del liceo scientifico Galilei diretto da Sergio Briziarelli.

Tanti i concerti di punta ricordati da Silivestro: il 2 giugno in Cattedrale, per la festa della Repubblica, si esibiranno cinque corali di Perugia, Ponte Valleceppi, Orvieto, Arezzo, Roma dirette da Vladimiro Vagnetti, l’8 giugno a San Francesco al Prato 100 giovani della Corale Giovanile della California e il 21 giugno un’orchestra sinfonica della Norvegia celebrerà la Festa Europea della Musica. E ancora, sabato 22 giugno la Cattedrale ospiterà la “Messa da Gloria“ di Puccini con i Cori delle Università di Perugia e di Pisa e l’Orchestra di Fiati di Cannara diretti da Francesco Verzieri. Appuntamento d’eccezione il 9 luglio in Duomo con il celebre Coro dei Pueri Cantores dell’Abbazia di Westminster di Londra, il finale sarà il 31 agosto con un grandioso musical al Frontone: “Me and My Girl” con i complessi vocali-strumentali e di danza delle scuole musicali tedesche di Heidelberg e Tübingen.

Sofia Coletti