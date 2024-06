Musica, arte e solidarietà. Le scuole unite per l’Unicef

UMBERTIDE – Le scuole umbertidesi unite per l’Unicef. Cooperativa Asad, Unicef e Gruppo Volontari Umbertide hanno dato vita all’ iniziativa "Le Scuole di Umbertide insieme per l’Unicef", evento curato dalle Direzioni Didattiche 1° e 2° Circolo, dal Campus "Leonardo da Vinci", Hanno partecipato Infanzia Garibaldi, Infanzia Monini, Primaria Garibaldi, Primaria di Vittorio, primaria di Trestina, Campus Leonardo da Vinci; hanno collaborato il Centro Lucignolo e il Centro diurno "Bangherang". Scopo dell’iniziativa sostenere l’Unicef e le sue missioni a favore dei bambini meno fortunati nel mondo. Venerdì scorso piazza del Mercato ai piedi della Rocca si è trasformata in un suggestivo palcoscenico di solidarietà, musica e arte. All’evento, oltre al sindaco Luca Carizia e alla vice Annalisa Mierla hanno partecipato la presidente del Comitato locale Unicef Umbria Iva Catarinelli, la dirigente scolastica Raffaella Reali, le insegnanti Roberta Orsini e Maria Rita Villarini e il docente da Vinci, Angelo Amore. Presente anche l’orchestra Ara Coeli. Toccante il momento del ricordo della maestra Guida Sciurpa, alla cui famiglia è stata consegnata una targa in memoria della sua generosità e dedizione: una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di tanti. ""L’iniziativa – sottolinea l’amministrazione comunale – è stata motivo di orgoglio per associazioni, scuole e per tutta la comunità umbertidese".

Pa.Ip.