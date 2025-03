Museo di Storia naturale. Incontro a Palazzo Corgna

Il Gruppo Ecologista "Il Riccio" con il Patrocinio del Comune di Città della Pieve, in collaborazione con Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, Musei in Rete per il Territorio, Biblioteca "Francesco Melosio" e Cesvol di Perugia organizza un incontro, mercoledì alle ore 17 alla Sala Grande, Piano Nobile di Palazzo Corgna a Città della Pieve, per presentare il Sito del Museo di Storia Naturale e del Territorio, la cui sede è attigua alla Sala Grande, realizzato con il contributo della Regione Umbria e del Comune di Città della Pieve. Congiuntamente verrà presentato anche il libro per ragazzi "Continuano le eco-avventure di RIChI e CLOe" di Yuri Bosetti e Sarah Tress, che, come si evince dal titolo, è il proseguo del libro "Le eco-avventure di RIChI e CLOe" di Yuri Bosetti e Cristiana Sarchioni. I testi, editi dall’editoria sociale del Cesvol Umbria di Perugia, sono parte del Progetto "Invito a pubblicare - raccolta di idee e contenuti" a cui ha partecipato il Gruppo Ecologista "Il Riccio".