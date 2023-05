Museo archeologico Maternità, riti e medicina a partire dagli Etruschi

“Maternità ed infanzia: riti religiosi, tradizioni popolari, pratiche mediche” è il convegno organizzato dal Soroptimist Perugia, in collaborazione con il Museo archeologico, in programma domani (15.30, sede del Museo), nell’ambito del partenariato istituito in occasione della mostra “La Via Lattea. Maternità e infanzia dall’antichità alla Collezione Bellucci” realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia. Il convegno affronterà diversi aspetti delle tradizioni, dei riti e delle credenze popolari legati alla maternità ed all’infanzia.