Musei in festa Alla scoperta dei tesori d’arte

Due giornate di festa per musei, aree archeologiche, castelli e giardini dell’Umbria. Oggi sono sono tutti a ingresso libero e gratuito grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura nella prima domenica del mese e domani, per l’Epifania, offrono aperture straordinarie. Per l’occasione, i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria hanno organizzato iniziative e visite guidate pensati per far riscoprire a tutti la bellezza e il valore del patrimonio culturale.

Iniziando a Perugia la Galleria Nazionale dell’Umbria offre oggi l’ingresso l’ingresso gratuito e domani è aperta con il consueto orario dalle 8.30 alle 19:30 per visitare oltre alla collezione anche le mostre dedicate a “L’età dell’Oro“ (foto sopra), le fotografie di Robert Doisneau e l’omaggio a Gerardo Dottori. All’Ipogeo dei Volumni e Necropoli (foto sotto) del Palazzone, stamani alle 10.30 c’è la visita guidata gratuita alla scoperta dell’Ipogeo della famiglia Velimna, della necropoli e dell’Antiquarium e anche domani sarà eccezionalmente aperto sempre dalle 9 alle 13:30 con altra visita guidata alle 10.30. Il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria è aperto oggi (gratis) e domani dalle 8.30 alle 19.30.

Passando a Spoleto il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano organizza oggi alle 11 e alle 16 due visite guidate a cura del personale (apertura dalle 8.30 alle 19.30) mentre alla Rocca Albornoz - Museo del Ducato di Spoleto oggi ci sono alle 11 e alle 15 le consuete visite guidate ai percorsi dei camminamenti e alle 15.30 “La Befana alla Rocca”, per trascorrere un divertente pomeriggio con giochi e laboratori per bambini sul tema dell’Epifania (prenotazione allo 0743.224952; mail: [email protected]) . Anche il Tempietto sul Clitunno a Campello è aperto oggi con ingresso libero e domani dalle 10 alle 13 con visita guidata alle 13 sui “Longobardi, un popolo che cambiò la storia”.

Appuntamento speciale anche alla Necropoli Etrusca di Crocefisso del Tufo a Orvieto dove oggi alle 15 c’è “Aspettando la Befana... Visita accompagnata alla Necropoli”. Da ricordare che anche tutti gli altri musei sono aperti e visitabili (oggi gratuitamente): e cioè il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, l’Area Archeologica di Carsulae a Terni, Palazzo Ducale e Parco archeologico del Teatro romano a Gubbio, Castello Bufalini a San Giustino e il Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta.

Sofia Coletti