Musei e parchi archeologici sono aperti per festa. Visite guidate ai tesori d’arte, incontri e laboratori

Seguendo le indicazioni del Ministero della Cultura, anche in Umbria i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali restano aperti in questi giorni di festa, oggi e poi da martedì 26 a domenica 31. Aperta la Galleria Nazionale dell’Umbria che oltre ai capolavori della collezione presenta le mostre “Un mare tutto fresco di colore’. Sandro Penna e le arti figurative“ e “Sguardi su Perugino. Dall’età moderna al contemporaneo“. Stessa linea per le strutture della Direzione regionale musei, con alcune iniziative speciali. L’Ipogeo dei Volumni propone tante visite guidate: stamani alle 10.30 “La lunga vita degli etruschi di Perugia e il caso della famiglia Cai Carcu”, giovedì 28 su “I Depositi e il laboratorio di restauro della Necropoli del Palazzone”. Il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria dà appuntamento per giovedì 28 alle 16.30 con l’incontro su “Mariano Guardabassi nelle collezioni del Manu a 200 anni dalla nascita” e Villa del Colle del Cardinale (nella foto) è aperta oggi, il 26, il 30 e il 31 (orario 9-13 e 14-17) con visita guidata alle 15. Martedì 26, poi il 30 e 31 ci sono approfondimenti alle 11 su mitologia, ritratti, grottesche e animali fantastici. A Spoleto la Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato propone visite guidate tematiche, oggi alle 11 e martedì alle 12 e anche al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano ci sono, oggi e a Santo Stefano, visite guidate gratuite. Pure al’Area Archeologica di Carsulae visite guidate gratuite martedì 26 e domenica 31 alle 11 (info e prenotazioni allo 0744. 333074). Aperti per festa a Gubbio Palazzo Ducale e il Teatro Romano e Antiquarium (giovedì 28 alle 11 laboratorio per le famiglie – “Toccare l’archeologia) ma anche il Museo Archeologico nazionale di Orvieto, la necropoli di Crocefisso del Tufo, Castello Bufalini a San Giustino, il Tempietto di Campello sul Clitunno, il Museo paleontologico di Pietrafitta