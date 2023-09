Musei aperti a bambini e famiglie. Sconti sui biglietti

ORVIETO Domenica è la “Giornata nazionale delle famiglie al museo“. Anche quest’anno Orvieto aderisce all’evento culturale dedicato ai bambini. In città sono sei i musei e i siti di interesse che per la giornata hanno previsto iniziative dedicate e sconti sul biglietto di ingresso per le famiglie. Il programma coordinato dall’assessorato alla cultura del Comune , in collaborazione con Carta Unica, prevede ingresso ridotto per le famiglie a 3,50 euro (gratis fino a 6 anni) al pozzo di San Patrizio da dove, alle 10, partirà la visita guidata “Orvieto sotto sopra. Storie e leggende nascoste nei monumenti della città“ a cura di Sistema Museo. Una passeggiata che avrà una guida d’eccezione, Anna, la mascotte della città presente su tutta la segnaletica turistica pedonale e che, inquadrata con lo smartphone, si anima per raccontare ai più piccoli le storie e aneddoti sui luoghi più belli e importanti di Orvieto. Al Pozzo della Cava ingresso con biglietto ridotto per le famiglie (2,50 euro) che troveranno mini-guide cartacee al pozzo e ai sotterranei in italiano e inglese con i sette personaggi della Cava.