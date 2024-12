Muore medico dell’ospedale. Il cordoglio della presidente Proietti

La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha espresso profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Simone Giovannoni, medico anestesista rianimatore in servizio all’ospedale “San Giovanni Battista”. "Con la scomparsa del Dottor Giovannoni - così la presidente - la sanità umbra perde una figura di grande valore professionale e umano che si è distinta per competenza e dedizione nella cura dei pazienti. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità sanitaria e tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia ed ai suoi colleghi". Ad annunciare la scomparsa del professionista, 56 anni, era stata l’Azienda sanitaria di riferimento: "Un grave lutto ha colpito l’Usl Umbria 2. Questa mattina (sabato ndr) è venuto improvvisamente a mancare il dottor Simone Giovannoni, medico anestesista rianimatore dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno. Profondo dolore per la prematura scomparsa del professionista viene espresso dai colleghi e amici della struttura di Anestesia e Rianimazione e da tutto il personale medico-infermieristico ed ostetrico del presidio ospedaliero che ricordano il dottor Giovannoni per la sua grande tenacia, professionalità, competenza e amore per il proprio lavoro".

"Anche il direttore generale della Usl 2, Piero Carsili, il direttore sanitario Nando Scarpelli, il direttore del dipartimento di Emergenza Accettazione Giuseppe Calabrò, il direttore medico del presidio ospedaliero d Orietta Rossi si uniscono al dolore della moglie, dottoressa Monica Marconi, e dei familiari tutti", continua l’Azienda sanitaria.

I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Marco, a Sant’Eraclio.