Muore in palestra a 47 anni, la verità dall’autopsia

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 47enne perugino, trovato morto nel bagno di una palestra mercoledì. L’uomo, un assiduo frequentatore, non aveva fatto rientro a casa e i familiari, vista l’ora e l’impossibilità di mettersi in contatto con lui, avevano dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei carabinieri. Ricostruendo le ultime ore del 47enne, i militari erano arrivati alla palestra e, osservando i filmati delle telecamere della struttura, avevano riscontrato il suo ingresso, a cui non era corrisposta un’uscita. La ricerca si era, quindi, vocalizzata negli spazi della palestra, permettendo il suo ritrovamento. Era in un bagno, ormai senza vita. L’ipotesi prevalente per spiegare la sua morte è quella del decesso naturale. Oggi il medico legale Sergio Scalise inizierà gli accertamenti che potranno confermare questa ipotesi oppure indirizzare le indagini su altre strade, anche se una spiegazione alternativa appare poco probabile.