Muore Carlo Piccioni: "Ha sempre lavorato per il bene della città"

SPOLETO Scomparso ieri a 89 anni Carlo Piccioni, già assessore i tre Giunte e consigliere comunale, leader del Partito socialista locale. "Una triste notizia –così il sindaco Andrea Sisti - La scomparsa di Carlo Piccioni lascia la città orfana di un uomo che non solo ha vissuto con impegno la sua passione politica, ma che oggi rappresentava una delle poche persone in grado di ripercorrere, attingendo ai propri ricordi, le vicende che hanno interessato con maggiore forza la nostra Spoleto dagli anni ‘60 in avanti. Ha lavorato con costanza per il bene della città. Al figlio, il consigliere comunale Paolo Piccioni e alla famiglia tutta giungano, a nome dell’amministrazione comunale, le più sincere condoglianze".