Muore Alberto Cianetti Cordoglio del sindaco

E’ scomparso a 85 anni Alberto Cianetti. I funerali si svolgeranno oggi, alle 16, nella chiesa della Madonna del Pianto. Quella di Cianetti è una figura importantissima per la città . Nato il 17 agosto 1937, Cianetti è stato un commercialista molto conosciuto. La sua rilevanza però si deve al lungo periodo di presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. E’ stato al vertice di Palazzo Cattani dal 1994 al 2015. Oltre vent’anni durante i quali la Fondazione è cresciuta e ha assunto un ruolo di rilevanza, attraverso lavori e impegni a favore della città. Nel 2013 Cianetti era stato anche nominato presidente delle Casse di Risparmio dell’Umbria. Importante e spiccata la sua sensibilità in favore delle associazioni e del sociale, ma anche dell’ospedale di Foligno, per il quale la Fondazione Carifol contribuì sempre con stanziamenti ingenti.

Il sindaco Stefano Zuccarini ha espresso "profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Alberto Cianetti. Un amico, un uomo di grandi qualità umane e stimato professionista – ha sottolineato il sindaco - che per molti anni si è impegnato con profonda attenzione e spirito di servizio per la città di Foligno, presiedendo con capacità e sensibilità la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo del territorio e della comunità. Sarà mia premura ricordarlo in Consiglio comunale anche con un momento di raccoglimento".