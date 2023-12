Muore a un mese dal parto. Indagano i carabinieri

Muore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria un mese dopo aver dato alla luce la sua terza figlia. E’ la triste sorte di una mamma 34enne, di origini rumene e residente a Collescipoli. Il marito, connazionale, ha presentato un esposto ai carabinieri per accertare le cause del decesso e l’intera dinamica della tragedia. La notizia è stata riportata dal Messaggero in un articolo a firma di Nicoletta Gigli. Il decesso della giovane donna è avvenuto lo scorso 8 dicembre; il ricovero ai primi di novembre, pochi giorni dopo aver partorito. Il marito, assistito dall’avvocato Erdis Doraci di Tivoli, ha presentato ai carabinieri di Collescipoli una denuncia contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo. Avviate quindi le indagini dell’Arma, coordinate dalla Procura di Terni. La giovane mamma, Georgiana Madalina Mardare, ha partorito lo scorso 21 ottobre la sua terza bambina. La donna sarebbe stata quindi dimessa due giorni dopo, accusando mal di testa e stanchezza. I primi di novembre il malore in casa, con la 34enne trasportata d’urgenza nuovamente all’ospedale di Terni dopo essere stata sottoposta a massaggio cardiaco dal marito. Al Santa Maria a questo punto le viene diagnosticata una polmonite bilaterale. Quindi il progressivo peggioramento del quadro clinico sfociato, purtroppo, nel decesso di venerdì scorso. Da qui l’esposto del marito ai carabinieri e l’avvio dell’indagine.