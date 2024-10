Multati venditori ambulanti di funghi porcini

ORVIETO La polizia locale ha sanzionato due venditori ambulanti per commercio di funghi in maniera itinerante. Nell’ambito dei controlli congiunti con la Asl, i due soggetti, di origine campana, sono stati fermati nella zone di Orvieto Scalo e Sferracavallo mentre vendevano funghi porcini a bordo di altrettanti furgoni. Una modalità non consentita dalla legge e che ha fatto scattare per entrambi una multa da 5.000 euro e la confisca della merce che è stata distrutta. Altre sanzioni, per una cifra complessiva di oltre cinquemila euro ciascuno, sono state elevate dalla Asl per la mancanza della certificazione del controllo micologico, della Nia sanitaria, ovvero la comunicazione obbligatoria per avviare un’attività del settore alimentare, e dell’autocontrollo Haccp. L’assessorato alla sicurezza del Comune evidenza l’importanza di tali controlli sul territorio e il prezioso contributo degli agenti della polizia locale nel garantire anche la sicurezza alimentare e tutelare le persone dai potenziali rischi che derivano da prodotti che possono essere altamente tossici o addirittura letali. Fino a sabato 30 novembre sono attivi i controlli per la commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati nella sede del dipartimento prevenzione della Asl in via Postierla, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 9.30. Sempre fino alla stagione micologica è attivo anche il servizio di pronta disponibilità micologica, dalle 20 alle 8 anche per i giorni prefestivi e festivi,per gli interventi relativi a casi di sospetta intossicazione da funghi, su chiamata dei centralini dell’ospedale di Orvieto.