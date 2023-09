Multati due tifosi di Bari e Ternana

TERNI Uno striscione non autorizzato e due fumogeni allo stadio “Liberati“ costano denuncia, sanzioni e Daspo a due tifosi individuati dalla Digos. Un supporter del Bari, un 46enne residente a L’Aquila, è stato denunciato, multato e ’daspato“ per i fumogeni accesi nella gara Ternana- Bari di domenica scorsa. Multa ad un tifoso delle Fere, un 27enne residente a Montescastrilli, per aver esposto uno striscione non autorizzato durante la gara con la Sampdoria.