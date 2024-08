Mr. Rain sbarca ad Assisi: "La mia musica alla Rocca"

Nuovo super concerto di “Suoni Controvento“ alla Rocca Maggiore di Assisi. Dopo il successo di Cristiano De Andrè che giovedì ha incantato il pubblico con un concerto dedicato al padre Fabrizio, questa sera alle 21 arriva il tour di Mr. Rain, prodotto e organizzato da Color Sound:: 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro, due partecipazioni al Festival di Sanremo, un nuovo album, “Il pianeta di Miller“ e un successo di pubblico e critica strabiliante, Mr. Rain, al secolo Mattia Balardi, è pronto ad emozionare con le sua musica e le sue canzoni amatissime, da “Supereroi“ a “Due Altalene“.

Per l’occasione il Comune ha messo a disposizione 3 navette gratuite, dal parcheggio del Lyrick con capolinea Piazzale Matteotti parcheggio del Liceo scientifico), prevendite biglietti su Ticketitalia e Ticketone.

"Sarà un concerto suonato al 100 per cento – racconta Mr Rain – con una band di sei musicisti. Cerco sempre di offrire al pubblico un racconto e qui proporrò non solo il nuovo album ma tutte le canzoni che hanno segnato un punto di svolta nella carriera e mi hanno permesso di arrivare ad oggi. Ho cinque album, posso scegliere tra un sacco di canzoni"

Quanto al filo rosso che caratterizzerà la performance, "nei miei concerti – prosegue – cerco sempre di dare un contributo a chi ne ha bisogno. Faccio musica per essere d’aiuto agli altri, ogni palco è un’occasione buona per fare la differenza". Ampio spazio avrà il nuovo album che per l’artista rappresenta "un punto di svolta fondamentale, figlio di quello che ho vissuto negli ultimi due anni. Il titolo è una citazione di Interstellar, il mio film preferito, è una promessa che ho fatto a me stesso: imparare a gestire il tempo in un mondo che va troppo veloce, vivere ogni cosa al massimo, assaporare ogni traguardo e momento".

Sofia Coletti