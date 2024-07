“Movida sicura“ fino a metà agosto. Zero bevande in vetro e più controlli

È in vigore da ieri e fino al 12 agosto l’ordinanza legata alla ’Movida sicura’ che impone limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo nelle aree del centro storico.

All’interno del territorio delimitato dalle mura urbiche è vietato, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, consumare in luogo pubblico bibite in vetro o lattine.

Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco emessa ieri che prosegue nella linea già tracciata a inizio estate. La somministrazione e il consumo delle bevande in vetro o lattine dal giovedì alla domenica, è permessa solamente all’interno dei bar o ristoranti o nelle pertinenze esterne. Ovviamente il divieto è esteso anche agli ambulanti o ai locali con i distributori automatici. L’ordinanza fa parte delle misure messe in atto dal Comune per innalzare il livello di sicurezza e per tutelare la vivibilità del centro storico.

Tra l’altro proprio nei mesi estivi è scattato il provvedimento (fino al 31 ottobre) che potenzia i servizi negli orari serali e notturni con l’impiego di agenti e ufficiali di polizia locale.

"L’obiettivo è di garantire la sicurezza in occasione dei numerosi eventi, spettacoli e manifestazioni che coinvolgeranno il territorio e in particolare il centro storico con il ricco programma di estate in città", aveva precisato il sindaco Luca Secondi nella delibera di giunta del 24 giugno che ha approvato il progetto "Città di Castello Estate sicura".

I servizi predisposti sono finalizzati in particolare a garantire il regolare svolgimento degli eventi, il rispetto delle ordinanze sindacali nella zona interessata dalla cosiddetta "movida estiva", soprattutto in materia di acustica, tutela del riposo e delle norme per la sicurezza urbana, ma anche contrasto al degrado e alla somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Contestualmente le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli anche su parchi e strade, in alcuni casi avvalendosi degli agenti della polizia locale. Tempo d’estate tempo di sagre: scattano più controlli nelle aree circostanti le manifestazioni per l’accertamento delle condotte di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti in modo congiunto con le altre forze di polizia, in un’ottica di sicurezza integrata.