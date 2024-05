Motociclismo: in arrivo 380 centauri per la “Mille Sassi“

ORVIETO In città da domani e fino al 26 maggio l’edizione 2024 della Mille Sassi, l’evento nazionale di mototurismo adventouring per esperti e semplici appassionati delle due ruote e di fuoristrada organizzata dal Moto club MotoLampeggio e dal promoter Daniele Alessandrini, autorizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana. Circa 380 i motociclisti provenienti da tutta Italia attesi sulla Rupe ai quali si aggiungeranno i rappresentanti delle istituzioni tra cui Giovanni Copioli e Rocco Lopardo, presidente e vice presidente di Federmoto, Paolo Magri, presidente di Ancma, Federico Aliverti, direttore di Eicma, quindi Massimiliano Damiani, responsabile racing di Metzeler, Costantino Paolacci, direttore marketing di Honda Italia, Francesco Agnoletto, ceo di Motor Bike Expo, Maurizio Bombarda, ceo di Beer Racing-Ara; giornalisti comunicatori e youtuber come Andrea Perfetti (moto.it), Federico Porrozzi e Diego D’Andrea, Motosprint, Mario Ciaccia (Motociclismo), Dario Tortora (RoadBook), Flavio Carato (Amotomio), Laura Cola (Donneinsella), Bianca Malgioglio, Alessandro Frasca (Seipercento), Federico Buzzoni (Motorcycle Nerd).