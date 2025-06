MotoAmicizia, tutti in sella. Appassionati da tutta Italia

UMBERTIDE – Diciottesima edizione per la MotAmicizia, mitico raduno che unisce passione, divertimento e libertà, orgnizzato dai Motociclisti non agitati. Una tre giorni sulle due ruote che venerdì, sabato e domenica prossimi unirà Umbertide e San Giustino. Sono 110 i motociclisti, singoli o in coppia, iscritti alla manifestazione mentre le adesioni continuano a crescere da Umbria, Toscana, Marche e Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia e Molise.

Il raduno inizierà venerdì alle 15.30 in piazza Matteotti con le iscrizioni, la consegna delle t-shirt ricordo e dei gadget, quindi la visita guidata alla Rocca e al Teatro dei Riuniti. Sabato 14 i centauri faranno tappa a San Giustino per la visita guidata a palazzo Bufalini e al Museo storico del tabacco per giungere nell’antica Repubblica di Cospaia. Domenica 15 motogiro conclusivo della vallata. Aperitivo e poi gran finale con il pranzo dei saluti al Cva di Pian d’Assino e al termine non mancheranno le premiazioni. "Quest’anno tagliamo il traguardo dei primi 18 anni della manifestazione – afferma il presidente dell’associazione Motociclisti non agitati, Osvaldo Pedana – e sarà l’occasione per rincontrare tanti amici. Stiamo lavorando per regalare ai partecipanti un weekend pieno di sorprese, a contatto con le bellezze del territorio. Ringrazio i Comuni di Umbertide e San Giustino per aver patrocinato l’iniziativa, le strutture ricettive, gli iscritti alla nostra associazione e tutti coloro che prenderanno parte alla MotAmicizia".

Pa.Ip.