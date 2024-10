’Mostra del Fumetto’. Due settimane di eventi

CITTÀ DI CASTELLO – Ultime due settimane di eventi per la Mostra del Fumetto edizione 2024. Il clou sarà il 19 e 20 ottobre quando Città di Castello si trasformerà in un centro dedicato al fumetto, ai giochi e all’arte grazie al ’Tiferno Comics Fest&Games’. Organizzato dall’associazione Amici del Fumetto, a conclusione della mostra "Vanna Vinci. Passaggi", l’evento offrirà due giorni ricchi di appuntamenti, ospiti e intrattenimento che coinvolgeranno il pubblico di tutte le età. Le location d’eccezione saranno distribuite in diversi punti del centro storico, trasformando la città in una vera e propria celebrazione della cultura pop. Il festival si estende su mille 300 metri quadrati di intrattenimento: la tensostruttura di piazza Matteotti ospiterà la Mostra Mercato, gestita da BHC Fiere del Fumetto; Piazza Garibaldi, grazie alla collaborazione con l’associazione Peter Pan, sarà invece il cuore della sezione Games, con spazi dedicati a giochi da tavolo, di ruolo e videogiochi. Il Loggiato Gildoni accoglierà l’Artist Valley, dove 31 talentuosi artisti esporranno e venderanno le proprie opere, dando vita a una galleria d’arte a cielo aperto. Il Fest&Games sarà accessibile con un biglietto unico. Sabato 19 ottobre alle 17 nella "Sala della Bambina Filosofica", Vanna Vinci parteciperà a un talk insieme a Vittoria Mainoldi, curatrice della mostra. Al termine del talk, l’artista realizzerà un’acquerellatura dal vivo su un’opera inedita, creata appositamente per l’occasione e dedicata ad Alice Hallgarten Franchetti. Intanto il prossimo fine settimana due giorni di mostra collaterale per tutti gli appassionati del celebre "Spirito con la Scure". Sabato 12 e domenica 13 ottobre l’esposizione (organizzata in collaborazione con Sergio Bonelli Editore), dedicata a Zagor sarà allestita nelle sale del Palazzo del Podestà.