Mostra del Cavallo in nome dei diritti: "Sport equestri inclusione sociale"

Il tema del viaggio sarà il filo conduttore attraverso cui la 54^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello racconterà il mondo equestre e lancerà un messaggio di uguaglianza, fratellanza e rispetto per le persone e gli animali. La manifestazione, che si svolgerà a ingresso libero nel parco Langer, testimonierà – attraverso il Paradriving e un viaggio in carrozza dal santuario francescano della Verna fino a Città di Castello – che gli sport equestri sono un potente strumento di inclusione sociale. Giovedì 5 settembre una comitiva composta da persone con disabilità e non, alla guida di attacchi speciali trainati da pariglie di cavalli partirà dal santuario della Verna per raggiungere sabato 7 settembre il parco Langer in occasione della cerimonia di inaugurazione della Mostra Nazionale del Cavallo. Grazie al progetto patrocinato dal Comitato Regionale Fise Umbria, da quello Paralimpico e dall’Associazione Allevatori insieme ad altri, per due giorni il pubblico della manifestazione potrà conoscere e apprezzare la realtà del Paradriving. Dopo l’arrivo a Città di Castello, gli equipaggi attraverseranno il centro storico, unendosi alla sfilata dei cavalieri, delle amazzoni e degli artisti della Mostra del Cavallo.

Nella giornata di domenica anche le persone con disabilità che vivono in Altotevere avranno la possibilità di mettersi alla prova su una carrozza. "Sarà il modo in cui la nostra manifestazione lancerà dall’Umbria, terra di San Francesco, il messaggio di inclusione sociale più forte: quello che tutte le creature, persone e animali, devono essere rispettate e hanno diritto alle stesse opportunità", hanno dichiarato nella conferenza stampa di ieri il presidente dell’Associazione Mostra del Cavallo Marcello Euro Cavargini e la vice Mirella Bianconi, presidente di Fise Umbria (insieme ai consiglieri Daniela Brodi, Camillo Massetti, ai soci Mirko Tacchini e Mauro Cucchiarini con Michele Tavanti). La Mostra Nazionale del Cavallo conquisterà gli appassionati anche con un altro viaggio: il giro del mondo alla scoperta delle nazioni custodi delle più antiche tradizioni equestri nel quale Nico Belloni guiderà il pubblico del gala serale della manifestazione, in programma sabato e domenica alle ore 21. L’artista equestre Bartolo Messina sarà protagonista di un memorabile ritorno, con l’anteprima di un numero in totale libertà. In considerazione della grande attesa che circonda sempre il gala equestre, per la prima volta i biglietti potranno essere acquistati anche online.