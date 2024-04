Mostra “Cicli vitali“. Le dodici tele di Efrati: "La mano della natura"

“Cicli vitali” , la nuova mostra dell’artista Ilana Efrati, curata dalla studiosa Luciana Buseghin, è visitabile alla Domus Pauperum fino al 19 maggio. Il suo casale nelle campagne umbre è il luogo in cui la creatività prende forma: lavora in giardino, nell’orto, coltiva ulivi e viti. Ilana dipinge su tele grezze e mette al centro della sua opera il rapporto con la natura, produrre senza consumare risorse. Sono 12 opere come i mesi dell’anno: “dipinti” che sono una sintesi tra creatività e mano della natura.