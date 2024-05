Rissa tra minorenni Denunciati in sette

Sono sette i giovani, tutti minorenni, di età compresa fra i 16 e i 17 anni denunciati per una rissa molto violenta avvenuta lo scorso 22 marzo nei pressi di un noto bar della zona. Con sequenze da film, a suon di pugni e schiaffi e con una minicar che si era schiantata su un palo della pubblica illuminazione. Le denunce sono l’esito delle indagini portate avanti dai carabinieri della Stazione di Bastia Umbra e dal personale del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi e che hanno portato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia a deferirli a piede libero. La sera del 22 marzo erano pervenute al “Numero unico di emergenza - Nue 112“ numerose chiamate da parte di cittadini che segnalavano un gruppo di circa 10 persone che, dopo un acceso litigio verbale scaturito tra due gruppi seduti all’esterno di un bar, erano venute alle mani e si stavano picchiando violentemente lungo la strada, con calci e pugni, danneggiando anche una vettura lì parcheggiata. Quando sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri non avevano trovato nessuno, con i giovani si erano già dileguati.

Gli investigatori hanno quindi avviato gli approfondimenti del caso, acquisendo i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando vari testimoni. Le immagini hanno confermato quanto segnalato, riprendendo distintamente alcune fasi della lite e il momento in cui alcuni dei partecipanti si erano dati alla fuga a bordo di una minicar che, nell’occorso, aveva urtato anche un palo dell’illuminazione pubblica ivi presente. L’attività investigativa condotta congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato ha così permesso di risalire all’identità dei 7 giovanissimi che avrebbero preso parte alla rissa, risultati essere tutti minorenni.

Avendo avuto riscontro dei responsabili, anche mediante l’effettuazione del riconoscimento fotografico, da parte di alcuni testimoni, i 7 giovani sono stati deferiti in stato di libertà all’ autorità giudiziaria per i minorenni di Perugia per l’ipotesi di reato di rissa aggravata.