Morto nell’auto bruciata

Nei pressi del campo sportivo di Pietrafitta, nel comune di Piegaro, ieri mattina è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo di 45 anni all’interno di un’auto distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio, hanno fatto la tragica scoperta una volta domato il rogo. Sul luogo dell’incidente i carabinieri di Città della Pieve che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto al momento, escluderebbero responsabilità di terzi e fanno ipotizzare un drammatico gesto volontario. A segnalare la presenza dell’auto in fiamme è stato un passante. Sono in corso accertamenti e la salma è stata trasferita all’ospedale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.