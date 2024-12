Muore in incidente padre di due gemelli: tragico scontro con un camion, inutili i soccorsi

Pesaro Urbino, 15 dicembre 2024 – Tragedia nelle Marche, a poca distanza dal confine con l’Umbria. Un uomo di Perugia, Enrico Mattioli, 48 anni, è morto nella sua auto, che si è scontrata con un camion. Accade sulla Flaminia, tra Cagli e Cantiano, nella notte tra sabato e domenica. L’uomo è morto sul colpo, inutile ogni tentativo di rianimazione.

Con l’uomo c’era anche un’altra persona, rimasta ferita nello scontro. La macchina si sarebbe schiantata contro il mezzo pesante mentre quest’ultimo era fermo a un semaforo. Mattioli sembra che si trovasse sul sedile del passeggero. La persona ferita, un 46enne, è colui che guidava l’auto. Alla guida del camion un 61enne di Pesaro. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme.

Subito sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati proprio i vigili del fuoco a estrarre dall’auto le due persone. Per Mattioli le condizioni sono apparse subito gravissime e non c’è stato niente da fare. Trasferito in ospedale il guidatore.

Saranno adesso i carabinieri a cercare di capire cosa è accaduto, ricostruendo la dinamica. Solo a tarda notte l’auto è stata rimossa. La Flaminia è rimasta chiusa a lungo con le inevitabili ripercussioni per il traffico. Profondo il cordoglio a Perugia. Mattioli lascia la compagna e due gemelli.