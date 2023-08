La vacanza al mare si trasforma in tragedia: muore dopo il bagno davanti agli amici

Alba Adriatica (Teramo), 5 agosto 2023 – Un bagnino ed un carabiniere hanno tentato di tutto per cercare di salvarlo, ma quando lo hanno portato a riva il suo cuore aveva già cessato di battere. Vittima della tragedia in mare un uomo di 72 anni di Spoleto, Pietro Laudini, che si trovava in vacanza ad Alba Adriatica con un gruppo di amici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che nella zona il mare fosse molto agitato ma l’uomo ha comunque deciso di fare un tuffo insieme ad altre persone. In breve tempo però si sarebbe trovato molto distante dalla riva e non riuscendo a tornare a nuoto verso la spiaggia, a causa delle correnti e delle onde alte, ha chiesto disperatamente aiuto. Il bagnino ed un carabiniere fuori servizio non hanno perso tempo, si sono immediatamente tuffati in acqua, ma per raggiungere l’anziano hanno incontrato non poche difficoltà sempre a causa del mare agitato. Durante le operazioni di salvataggio il 72enne spoletino sarebbe rimasto cosciente, ma una volta giunti sulla spiaggia si sarebbe verificato l’arresto cardiaco, proprio sotto gli occhi degli amici che si trovano con lui in vacanza. A nulla è valsa purtroppo la disperata corsa da Giulianova in ambulanza degli operatori sanitari che, una volta giunti sul posto, hanno immediatamente attivato il massaggio cardiaco e anche la defibrillazione. Ma il cuore dell’uomo ha smesso definitivamente di battere. Inutile purtroppo anche l’intervento dell’eliambulanza proveniente da Pescara e pronta a caricare il turista per trasferirlo in ospedale. Il medico legale quindi non ha potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso per arresto cardiaco. Della tragedia sono stati avvertiti i familiari che si trovavano a Spoleto. Ora la salma rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria e la Procura di Teramo stabilirà se effettuare l’esame autoptico per chiarire le effettive cause del decesso. In breve tempo la notizia ha raggiunto anche Spoleto ed in particolare la frazione di Beroide dove Pietro Laudini era molto conosciuto. Sposato, quattro figli, era un funzionario in pensione della ex Banca Popolare. Per molti anni ha ricoperto il ruolo di presidente della Pro Loco della frazione di Beroide e tutt’ora era uno dei soci più attivi nell’organizzazione dei vari eventi. I funerali si terranno nei prossimi giorni, i familiari attendono il dissequestro della salma.