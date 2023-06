Morto Gabrio Minelli Comunità eugubina in lutto

Lutto nella comunità eugubina e non solo per la scomparsa dell’avvocato Gabrio Minelli. Deceduto nei giorni scorsi dopo lunga malattia all’età di 74 anni se ne andato, è proprio il caso di dirlo, in punta di piedi, in linea con un carattere ed uno stile di vita schivo e semplice. Professionista di valore, preparato e scrupoloso, uomo mite, disponibile con tutti, formatosi sotto la guida del padre, il notaio Antonio, ha esercitato fon successo la sua attività negli studi di Gubbio e di Perugia. Nonostante gli impegni, si è speso anche in favore della città collaborando con enti ed associazioni. Tra cui il Rotary Club di cui è stato Presidente, caratterizzando il suo mandato con significative iniziative. Una perdita sicura per la comunità eugubina ed il mondo forense. Come ha sottolineato il magistrato Sergio Matteini Chiari al termine dei funerali celebrati nella chiesa di San Pietra. Ai familiari i sensi del più profondo cordoglio.