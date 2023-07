Morte per Overdose di Droga a Terni, un Sessantenne Trovato Cadavere

Un sessantenne è stato trovato cadavere in un’abitazione di via Brodolini, in zona San Valentino, nell’immediata periferia ternana. La causa della morte, secondo i carabinieri, sarebbe un’overdose di droga.

Questo almeno è il sospetto, a cui seguiranno gli ulteriori accertamenti. Dai primi rilievi effettuati nell’appartamento, l’overdose di droga è l’ipotesi più accreditata dagli investigatori come causa della morte del sessantenne.

I carabinieri hanno informato la Procura di Terni che adesso coordina le indagini. È molto probabile che siano disposti dall’autorità giudiziaria ulteriori accertamenti, come l’autopsia o l’esame tossicologico.

Intanto il territorio registra l’ennesima morte della disperazione, causata dall’assunzione di stupefacenti, nell’attesa che gli accertanenti confermino lo scenario in cui la droga, purtroppo, è ancora protagonista.